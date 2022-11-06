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Жители Астаны отдали 45 млн тенге мошеннице в надежде получить госжилье

6 Ноября 2022, 04:25
Жители Астаны отдали 45 млн тенге мошеннице в надежде получить госжилье
6 Ноября 2022, 04:25

Жители Астаны отдали 45 млн тенге мошеннице в надежде получить госжилье

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы задержали 33-летнюю женщину, которую подозревают в мошенничестве. Она обманула двух жителей Астаны на сумму 45 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Астаны.

Женщина являлась бывшей служащей государственного органа и ссылалась на многочисленные связи. Она обещала жителям столицы за определенную плату оказать содействие в получении квартир по госпрограмме. Вознаграждение от потерпевших подозреваемая получала частями, а когда сумма достигла 45 млн тенге, женщина гарантировала им получение по две квартиры каждому.

«Подозреваемая в мошенничестве призналась в содеянном, ее поместили в изолятор временного содержания департамента полиции. В отношении нее проводится расследование по части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Также устанавливается ее причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы. Данное преступление предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Ранее сообщалось, что интернет-мошенники обманули 55-летнюю алматинку и убедили ее отдать им около 80 тысяч долларов. Женщина почти неделю выполняла требования преступников, будучи уверенной в том, что они пытаются обезопасить ее личные сбережения.


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