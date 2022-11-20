Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Жители Алматы относятся к выборам позитивно – наблюдатель из Франции

    20 Ноября 2022, 17:07

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Эксперт Центра IFRI (Французский институт Международных отношений) Микаэль Левистон поделился общим впечатлением о проходящих выборах. Он заявил, что жители Алматы относятся к выборам позитивно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Больше всего удивляет, что старшее поколение принимает участие в выборном процессе, а также молодежь. Выборы проходят динамично и активно», - сообщил Микаэль Левистон на брифинге по освещению выборов Президента РК в Алматы.

    Сегодня французский наблюдатель посетил пять избирательных участков, один из которых расположен в Национальной библиотеке.

    «Я больше всего обращал внимание на людей, пришедших проголосовать за Новый Казахстан: это были не только 50-летние и 60-летние люди, но и 18-летние граждане, например, молодой человек, для которого эти выборы были первыми в жизни. Видно, что страна стремится к своему будущему», - продолжил спикер.

    Также он отметил, что в Казахстане созданы все условия для доступа людей с ограниченными возможностями к избирательным участкам, что является примером для многих стран.

    Ранее наблюдатель из Франции Андре Марсель Рейшар сообщил, что избирательный процесс в Алматы проходит в штатном режиме.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Выборы Президентские выборы - 2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Шалкарцы устроили ярмарки национальных ремесел и кухни
    Самые юные избиратели проголосовали в Жетысу
    За мир, за взаимопонимание, за мой любимый Казахстан – ветеран Наталья Гончарова
    Завершилось голосование на избирательном участке в Пекине
    Популярное
    1 Новый Дворец школьников и спортивные центры строят в Астане
    2 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
    3 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
    4 Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах
    5 Елена Рыбакина: Всегда чувствую поддержку казахстанцев
    Новости партнеров