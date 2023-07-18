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    Жители Алматинской области задолжали по налогу на транспорт почти 3 млрд тенге

    18 Июля 2023, 10:10

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Почти 3 миллиарда тенге по налогу на транспорт не уплатили в государственную казну автовладельцы Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    В должниках больше 50 тысяч человек. Специалисты объясняют это не сформированной налоговой культурой. В одном только городе Конаев налоговая задолженность превышает 107 миллионов тенге. Похожая ситуация и в Карасайском районе.

    «У людей есть отговорки. Например, не получили сообщение. Фактически, теперь банки отправляют их ежемесячно. В результате в этом году в казну государства поступили транспортные налоги в размере 5 миллиардов 900 миллионов тенге. Сообщения отправляются через банковские приложения. Мы сразу видим, что человек все оплатил», - заявил руководитель Управления Департамента государственных доходов по Алматинской области Олжас Отар.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Алматинская область Налоги Авто
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