Жители Алматинской области задолжали по налогу на транспорт почти 3 млрд тенге

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Почти 3 миллиарда тенге по налогу на транспорт не уплатили в государственную казну автовладельцы Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

В должниках больше 50 тысяч человек. Специалисты объясняют это не сформированной налоговой культурой. В одном только городе Конаев налоговая задолженность превышает 107 миллионов тенге. Похожая ситуация и в Карасайском районе.

«У людей есть отговорки. Например, не получили сообщение. Фактически, теперь банки отправляют их ежемесячно. В результате в этом году в казну государства поступили транспортные налоги в размере 5 миллиардов 900 миллионов тенге. Сообщения отправляются через банковские приложения. Мы сразу видим, что человек все оплатил», - заявил руководитель Управления Департамента государственных доходов по Алматинской области Олжас Отар.