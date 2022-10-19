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    Жители Алматинской области могут обращаться в прокуратуру с помощью QR-кодов

    19 Октября 2022, 14:55

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Прокуратурой Алматинской области разработаны и запущены сервисные продукты в сферах защиты прав предпринимателей, несовершеннолетних и в области здравоохранения. В последних двух сохраняется анонимность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Суть проекта заключается в размещении в доступных местах QR-кодов (организаций образования, здравоохранения и объекты предпринимательской деятельности).

    «Необходимо отметить, что работа платформы очень проста. То есть допуск к сайту осуществляется простым наведением камеры смартфонов на QR-коды и последовательным заполнением полей клиентской программы. После чего сигнал незамедлительно попадает к сотрудникам прокуратуры для анализа и быстрого реагирования», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

    На сегодняшний день по Алматинской области размещено следующее количество QR-кодов:

    - в учреждения образования – 562 (из них в школах – 485, в детских садах – 70, в колледжах – 7);

    - в учреждениях здравоохранения – 166 (из них в больницах – 28, в поликлиниках – 138);

    - в субъектах предпринимательства также установлено свыше 1 тыс. qr- кодов.

    «Нововведение может быть использовано и для оказания консультативной и правовой помощи для бизнеса. Такой подход делает прокуратуру еще ближе к народу и существенно упрощает для граждан способы коммуникации, что в свою очередь экономит их время и позволяет оперативно реагировать на нарушения прав. В случае, если ваши права нарушаются или вы стали свидетелем нарушений в указанных сферах, можете воспользоваться и скачать для дальнейшей работы QR-коды и оперативно сообщать о таких фактах на территории Алматинской области», - заявили в надзорном органе.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Цифровой Казахстан Общество
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