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    Жители Актау ощутили землетрясение на Каспии

    4 Июля 2023, 06:49

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 4 июля в 2 часа 2 минуты (в 20 часов 2 минуты по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    Эпицентр землетрясения расположен в 2232 км на юго-запад от г. Алматы на территории Каспийского моря.

    Энергетический класс землетрясения 14.2. Магнитуда MPV 5.8. Координаты эпицентра 42.29° с.ш. 49.98° в.д. Глубина 70 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г. Актау 2-3 балла.

    Как сообщалось, сильное землетрясение произошло на Каспии. Подземные толчки ощущались в некоторых районах Азербайджана, в том числе в городе Баку.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Азербайджан Мангистауская область
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