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      Жамбылская область

    Жителей Жанатаса наказали за стихийные мусорные свалки

    23 Февраля 2023, 19:34

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Шуском районе Жамбылской области жителей приучают правильно выбрасывать мусор. Виновных за выброс мусора в неположенном месте привлекли к ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, сотрудники городского акимата совместно с полицейскими проводят системную работу по ликвидации несанкционированных свалок и привлечению нарушителей к ответственности.

    «Тех, кто выбрасывает мусор в неположенном месте, сотрудники Шуского районного отдела полиции, совместно с акиматом города Жанатаса, нашли по банковским чекам, по тетрадям, которые принадлежат их детям, а также по другим документам, которые были в выброшенных мусорных мешках. Нарушители привлечены к административной ответственности», - пояснили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

    Отмечается, что жители признали свою вину и ликвидировали несанкционированные свалки.

    В отношении нарушителей составлены административные протоколы по статье 505 КоАП РК «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов».

    Нарушение правил влекут предупреждение или штраф в размере 20 МРП (69 тысяч тенге), а в случае повторного нарушения в течение года - 30 МРП (103 500 тенге), уточнили в ведомстве.

    Видео пресс-службы департамента полиции Жамбылской области

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Экология Видео МВД РК
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