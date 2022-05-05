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    Жителей восьми регионов РК предупредили о шторме

    5 Мая 2022, 19:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    6 мая на северо-западе, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный утром и днем 15-20, на севере и востоке области - порывы 25 м/с.

    В Атырауской области ожидается сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, порывы 17-22 м/с.

    Днем 6 мая на севере, западе Карагандинской области - ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

    На большей части Мангистауской области ожидается дождь, на севере, западе, в центре области - сильный дождь, гроза, град. Днем на юге области - пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный 15-20, на северо-западе, северо-востоке области - порывы 23-28 м/с.

    В городе Нур-Султане во второй половине дня ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем - порывы 15-20 м/с.

    На западе, севере, в центре Павлодарской области ожидается ветер западный, северо-западный - порывы 15-20 м/с.

    В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, днем - порывы 23-28 м/с.

    В горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный, на горных перевалах 15-20 м/с.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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