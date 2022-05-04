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      Акмолинская область

    Жителей восьми регионов Казахстана предупредили о шторме

    4 Мая 2022, 19:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В восьми регионах республики объявлено штормовое предупреждение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    5 мая днем на севере, юго-востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный на севере, юго-востоке 15-20 м/с.

    Ночью и утром на севере Актюбинской области - туман.

    В Западно-Казахстанской области - ветер юго-западный, днем на севере, в центре области - порывы 15-20 м/с

    На востоке, севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на востоке, севере области - порывы 15-20 м/с.

    На юге, западе, в центре Мангистауской области ожидается гроза. На севере, востоке области - пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, при грозе - порывы 15-20 м/с.

    На западе, севере Павлодарской области ожидается гроза.

    На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области - гроза, шквал. Ветер западный, при грозе - порывы 15-20 м/с.

    В городе Шымкенте ожидаются гроза, шквал. Ветер западный при грозе порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Актюбинская область Западно-Казахстанская область Костанайская область Павлодарская область Туркестанская область Казгидромет Мангистауская область Шымкент Погода
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