4 Мая 2022 19:36

Жителей восьми регионов Казахстана предупредили о шторме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В восьми регионах республики объявлено штормовое предупреждение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

5 мая днем на севере, юго-востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный на севере, юго-востоке 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Актюбинской области - туман.



В Западно-Казахстанской области - ветер юго-западный, днем на севере, в центре области - порывы 15-20 м/с

На востоке, севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на востоке, севере области - порывы 15-20 м/с.

На юге, западе, в центре Мангистауской области ожидается гроза. На севере, востоке области - пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, при грозе - порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Павлодарской области ожидается гроза.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области - гроза, шквал. Ветер западный, при грозе - порывы 15-20 м/с.

В городе Шымкенте ожидаются гроза, шквал. Ветер западный при грозе порывы 15-20 м/с.