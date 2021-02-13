Жителей Тараза напугали подземные толчки

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе почувствовали подземные толчки от землетрясения, эпицентр которого находился на востоке Таджикистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр землетрясения находился в 22 километрах к западу от таджикского села Мургаб Мургабского района, где проживает около 11 тысяч человек, и в 257 километрах к юго-западу от китайского города Кашгара с населением более 270 тысяч жителей.

Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 6,1 балла, глубина залегания - 92 километра. О жертвах и разрушениях не сообщается.

В Таразе отголоски таджикского землетрясения зафиксированы вечером 12 февраля, сведений о разрушениях не поступало.

Жители областного центра делятся в социальных сетях впечатлениями о землетрясении. Более всего напугались жители таразских новостроек, у которых трещали стены, сдвигалась мебель. Пишут также о сильном волнении домашних животных.

Отметим, что Жамбылская область относится к региону с высоким уровнем сейсмической опасности. Землетрясения интенсивностью в 7-8 баллов могут иметь место на территории города Тараза и всех районов Жамбылской области, кроме Сарысуского и Мойынкумского районов. Подтверждением тому являются довольно сильные землетрясения 1971, 1992 годов, а в 2003 году - в Луговском районе. Слабые и умеренные землетрясения фиксируются в жамбылском регионе в среднем до пяти раз в год.

Происходящие в Таджикистане землетрясения довольно часто достигают территории Жамбылской области.