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    Жителей Тараза напугали подземные толчки

    13 Февраля 2021, 21:43

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе почувствовали подземные толчки от землетрясения, эпицентр которого находился на востоке Таджикистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр землетрясения находился в 22 километрах к западу от таджикского села Мургаб Мургабского района, где проживает около 11 тысяч человек, и в 257 километрах к юго-западу от китайского города Кашгара с населением более 270 тысяч жителей.

    Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 6,1 балла, глубина залегания - 92 километра. О жертвах и разрушениях не сообщается.

    В Таразе отголоски таджикского землетрясения зафиксированы вечером 12 февраля, сведений о разрушениях не поступало.

    Жители областного центра делятся в социальных сетях впечатлениями о землетрясении. Более всего напугались жители таразских новостроек, у которых трещали стены, сдвигалась мебель. Пишут также о сильном волнении домашних животных.

    Отметим, что Жамбылская область относится к региону с высоким уровнем сейсмической опасности. Землетрясения интенсивностью в 7-8 баллов могут иметь место на территории города Тараза и всех районов Жамбылской области, кроме Сарысуского и Мойынкумского районов. Подтверждением тому являются довольно сильные землетрясения 1971, 1992 годов, а в 2003 году - в Луговском районе. Слабые и умеренные землетрясения фиксируются в жамбылском регионе в среднем до пяти раз в год.

    Происходящие в Таджикистане землетрясения довольно часто достигают территории Жамбылской области.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Происшествия Таджикистан
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