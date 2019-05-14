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Жителей столицы приглашают принять участие в оздоровительном забеге

14 Мая 2019 15:39 127
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Жителей столицы приглашают принять участие в оздоровительном забеге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мероприятие приурочено к 72-ой Всемирной ассамблее здравоохранения и пройдет 17 мая в Ботаническом саду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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Желающие смогут принять участие в забеге на 3 и 5 км, а также в скандинавской ходьбе. «Помимо участия в оздоровительном забеге, вы сможете измерить артериальное давление, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, получить консультацию о принципах правильного питания, о принципах донорства, пройти экспресс-тест на ВИЧ-статус. Инструктора проведут мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи при неотложных состояниях», - говорится в сообщении Центра формирования здорового образа жизни.
Жителей столицы приглашают принять участие в оздоровительном забеге 

Цель акции - популяризация физической активности для укрепления здоровья и увеличения продолжительности жизни.

Время проведения - c 15:00 до 17:00 в Ботаническом саду.

 

 

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Ключевые слова: Спорт, Нур-Султан, Здравоохранение,
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Мухамедиярова Жанара
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