Жителей столицы предупреждают об интернет-мошенничествах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года в столице зарегистрировано 800 интернет-мошенничеств, что составляет 24% от всех преступлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

«Департаментом полиции г.Нур-Султан принимаются меры по противодействию мошенничества. За текущий период задержаны и привлечены к уголовной ответственности 25 интернет-мошенников, которые подозреваются в совершении двух и более эпизодов. Ими нанесен ущерб в сумме около 12 млн.тенге. В основном задержанные лица в возрасте от 20 до 35 лет. Одному из них доказано 30 мошенничеств. Он разместил объявления на популярном сайте частных объявлений. Предоплату просил перечислить на виртуальные карты и обещал доставку в течение двух дней, однако после перечисления, удалял объявления и отключал средства связи. Общий ущерб им нанесен в сумме 2 500 000 тенге. Проводится досудебное расследование», - сообщили в пресс-службе ДП.

Как отметили в ведомстве, с популярностью онлайн-торговли и услуг практически все население столицы обзавелось банковскими картами, но не все знают возможности интернет-банкинга и его функции, особенно люди преклонного возраста, пенсионеры. К примеру, если продиктовать или передать третьим лицам реквизиты карты, то преступники с легкостью могут получить доступ к учетной записи интернет-банкинга и управлять счетом.

В этой связи, департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает о распространенных видах интернет-мошенничеств. Среди них мошенничества, связанные с онлайн-покупкой. Когда мошенники создают ложные объявления и аккаунты в социальных сетях о продаже тех или иных товаров. Из них можно отметить мобильные телефоны, шубы, золотые изделия, автозапчасти, автомашины. Как правило, пользователи попадаются на низкие цены на товары по сравнению с другими объявлениями, срочность продажи. При этом мошенники торопят покупателя и психологически стараются убедить совершить покупку в «слепую» путем перечисления 100%-ой предоплаты.

«В этих случаях рекомендуем не торопиться с покупкой. Необходимо удостовериться в наличии товара и его качестве, а также узнать отзывы интернет-магазина. Попросите продавца продемонстрировать товар по видеозвонку. Также мошенничества, связанные с использованием мнимой услуги «доставка olx.kz». Для этого они пересылают ссылку для заполнения реквизитов банковских карт и ИИН. На самом деле это ссылка фишинговая, а услуги доставки на сайте olx.kz не существует. Копируя реквизиты карт мошенники совершают хищения с карт», - отметили в полиции.

Также мошенничества, связанные с хищением денег с банковских карт. К примеру, звонят на абонентские номера владельцев карт и представляются сотрудниками банка. При разговоре сообщают о мошеннических действиях по карте и, войдя в доверие просят продиктовать СМС-пароли для отмены мошеннических транзакций. Но не все знают, что если мошеннику попали ваши реквизиты банковских карт и пароли, то хищение денег неизбежно.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо уточнять информацию, позвонив на официальные номера колл-центров банка. Ни в коем случае не сообщать реквизиты банковских карт посторонним лицам, в том числе сотрудникам банка. Необходимо знать, что сотрудники банка не звонят держателям карт и не собирают данные.

Становиться модным зарабатывать деньги, сидя за компьютером, не выходя из дома. Многие из потерпевших доверили значительные суммы и перечислили на банковские карты либо на биткоин-кошельки. Им обещали приумножить деньги на продаже с криптовалютой на биржах, другим - на спортивных ставках.