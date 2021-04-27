Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Жителей столицы предупредили об антитеррористических учениях

    27 Апреля 2021, 07:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столице на территории ледового дворца «Алау» будет проводиться плановое антитеррористическое учение. Об этом жителей Нур-Султана предупреждает Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом, передает МИА «Казинформ».

    «27 апреля т.г. в период с 08 ч. 00 мин. до 11.ч 00 мин. Столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом на территории ледового дворца «Алау» (пр.Кабанбай батыра, 47) планируется проведение планового антитеррористического учения», - сообщили в штабе.

    Целью мероприятия является отработка практических навыков сил и средств штаба к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления, минимизации и ликвидации последствий акта терроризма.

    Как сообщили в Штабе, учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности.

    Вместе с тем, жителей столицы предупреждают о том, что в ходе учений предусмотрены меры ограничения, в т.ч. по движению автотранспорта в районе ледового дворца «Алау».

    «В этой связи, призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов», - говорится в сообщении Штаба.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Учения Астана Силовые структуры
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сертификаты на бесплатное обучение в вузе вручили отличникам боевой подготовки
    25 млн тенге отдали карагандинцы мошеннику, обещавшему подключить их дома к центральному отоплению
    3000 кустов кокнара обнаружили полицейские во дворе у жителя Жетысая
    Алматинские пенсионеры потеряли спящую внучку по дороге из Сочи
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    4 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
    5 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ