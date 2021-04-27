Жителей столицы предупредили об антитеррористических учениях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столице на территории ледового дворца «Алау» будет проводиться плановое антитеррористическое учение. Об этом жителей Нур-Султана предупреждает Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом, передает МИА «Казинформ».

«27 апреля т.г. в период с 08 ч. 00 мин. до 11.ч 00 мин. Столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом на территории ледового дворца «Алау» (пр.Кабанбай батыра, 47) планируется проведение планового антитеррористического учения», - сообщили в штабе.

Целью мероприятия является отработка практических навыков сил и средств штаба к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления, минимизации и ликвидации последствий акта терроризма.

Как сообщили в Штабе, учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности.

Вместе с тем, жителей столицы предупреждают о том, что в ходе учений предусмотрены меры ограничения, в т.ч. по движению автотранспорта в районе ледового дворца «Алау».

«В этой связи, призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов», - говорится в сообщении Штаба.