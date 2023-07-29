Жителей СКО оштрафовали на 1,6 млрд тенге

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за полгода зарегистрировали около 129,5 тыс нарушений. Об этом на брифинге сообщил начальник отдела департамента по правовой статистике и специальным учетам Айдар Муканов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации А.Муканова, 95% правонарушений выявили полицейские. По 33,2 тыс наложено взыскание в виде предупреждений, по 1,9 тыс - арест, лишение специального права – 112, выдворение за пределы Казахстана - 16.

«Административный штраф остается самым распространенным видом взыскания и составляет почти 72% от общего количества административного воздействия. Субъектами административной практики, включая суды, наложено 90,8 тыс. штрафов на сумму свыше 1,6 млрд тенге. Взыскано около 75%», - проинформировал А.Муканов.

Он напомнил, что в регионе действует проект «Единый реестр административных производств». Сотрудники полиции составили 123,5 тыс электронных административных протоколов с наложением штрафа на сумму 1,2 млрд тенге.

«С июня запущен пилот по направлению электронного документа по медицинскому освидетельствованию на предмет опьянения посредством использования мобильного приложения ЕРАП на планшетном устройстве. Техническая оснащенность и наличие программного обеспечения позволяют запустить его и в нашем регионе», - добавил А.Муканов.