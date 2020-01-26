Жителей девяти регионов республики предупредили о шторме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В девяти регионах республики объявлено штормовое предупреждение. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации Казгидромета, в городе Нур-Султане 27 января снег, метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

27-28 января в Жамбылской области местами ожидается ветер юго-западный, западный, 15-

20 м/с, днем 27, сутки 28 января порывы 23-28 м/с, на юго-западе области 30 м/с и более.

Местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. В Таразе днем 27-28 января ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. Временами ожидаются туман, гололед.

27 января в Атырауской области ожидаются местами гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с. В Атырау ночью 27 января ожидаются гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-18 м/с. Вероятность шторма 80-85%.

Ночью и утром 26 января в Туркестанской области местами ожидается сильный снег. Местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер юго-западный 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром 26 января ожидается туман, в Туркестане ночью 26 января ожидается туман. Вероятность шторма 90-95 %

27 января в Костанайской области ожидаются местами метель, туман, гололед. Ветер западный ночью 15-20, местами 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром 27 января ожидается метель, ветер западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%

27 января в Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель. Местами гололед. Ветер юго-западный, 15-20, местами порывы 23-28 м/с. В Петропавловске 27 января ожидаются снег, метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

27 января в Восточно-Казахстанской области местами ожидается снег, метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный местами 15-20, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске 27 января днем ожидается метель. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 м/с. В Семее 27 января днем ожидается метель. Ветер юго-восточный, южный днем порывы 15-20 м/с.

27 января в Кызылординской области местами сохраняются гололед, метель. Ветер западный, юго-западный на большей части 15-20 м/с, местами 23 м/с. Вероятность шторма 95-100%

27 января в Мангистауской области местами ожидается туман. Ночью местами гололед. Ветер западный, северо-западный ночью местами 15-20 м/с. В Актау 27 января ожидается ветер западный, северо-западный, ночью порывы 15- 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.