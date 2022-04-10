Жителей села Речное эвакуировали в ВКО из-за подъема уровня воды

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В результате затора и подъема уровня воды в реке Уба спасатели эвакуировали жителей села Речное в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

«Утром 9 апреля вода поднялась и затопила 2 дома и 3 придомовых территории, скот в количестве более 50 голов был эвакуирован спасателями в безопасное место, а 16 жителей и двое детей разместились у родственников. Местными исполнительными органами и спасателями был совершен аэровизуальный мониторинг и обследование участка образования затора, по результатам принято решение по проведению взрывных работ с целью взрыхления​ льда​. Всего было использовано 2347,5 кг взрывчатых веществ. Общая площадь взрывных работ составила 6067 кв метров», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По состоянию, на 20 часов уровень воды поднялся и она стала поступать в дома. Всего было подтоплено 8 домов из них 6 жилых и 2 нежилых. Жители под контролем спасателей ДЧС ВКО и МИО незамедлительно покинули свои дома.

«Всего в период с 9 по 10 апреля 36 жителей, в том числе 10 детей после эвакуации разместились у родственников. Домашний скот отогнан в безопасное место. Местными исполнительными органами проведены работы по возведению защитной земляной насыпи. Всего на месте задействовано 69 сотрудников личного состава ДЧС ВКО, 2 плавсредства, 11 мотопомп и 8 единиц техники, 20 сотрудников МИО и 8 единиц техники», - резюмировали в пресс-службе департамента.

Для охраны общественного порядка и исключения фактов мародёрства из подтопленных домов задействованы силы сотрудников полиции. На данный момент наблюдается снижение уровня воды в поселке.

Произведен аэровизуальный облет местности – русло чистое. Силами ДЧС ВКО организованы работы по откачке воды с подтопленных территорий, с домов вода ушла. Частично подтоплены подвалы 2 жилых домов и 3 придворовые территории. Силами МИО проводится отвод воды.





Ранее сообщалось, что ледяной затор образовался на реке Уба в Восточном Казахстане. Спасатели и сотрудники местных исполнительных органов провели аэровизуальное обследование данного участка и приняли решение организовать взрывные работы.