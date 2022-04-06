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    Жителей села Акжигит Мангистауской области полностью обеспечили питьевой водой

    6 Апреля 2022, 19:31

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Жителей села Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области полностью обеспечили питьевой водой. Новую систему водоснабжения в скором времени введут в селе Акжигит Бейнеуского района. Соответствующие работы уже завершены, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акимата Бейнеуского района, численность сельского населения составляет 2523 человека. Основной источник существования - сельское хозяйство.

    Отмечается, что в селе Акжигит одним из актуальных вопросов, не решенных в полном объеме, до этих пор было обеспечение населения водой. В прошлом году на этот проект были выделены средства из местного бюджета и начата работа соответствующего учреждения.

    В акимате заявляют, что данный проект будет завершен в срок и новая система водоснабжения будет передана на благо жителей.

    «В 2012 году в рамках программы «Акбулак» питьевой водой была охвачена половина села. А в текущем году рамках программы «Нұрлы жер» завершен 2 этап работ по строительству водопровода «Акжигит-Майлы». Общая протяженность водной системы составляет 11 километров. Подрядная организация ТОО «Нур-Жол Курылыс» полностью справилась с возложенными на нее задачами.

    В настоящее время ведутся работы по передаче трубопроводной системы в РГП «Казводхоз», которое ведет водное хозяйство. После принятия работ вода будет подведена к водопроводу, что несомненно порадует местных жителей», - говорит аким села Акжигит Жандос Салиев.

    Напомним, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев сказал, что в первую очередь нужно решить проблему дефицита питьевой воды в регионе.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Акимат Мангистауская область Регионы Казахстана Вода
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