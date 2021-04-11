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      Акмолинская область

    Жителей пяти регионов Казахстана предупредили о шторме

    11 Апреля 2021, 19:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В пяти регионах республики объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», 12 апреля в Акмолинской области ночью и утром местами ожидается туман.

    В Мангистауской области местами - пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, местами 15-20 м/с.

    В Туркестанской области местами ожидаются гроза, пыльная буря, возможен град. Ветер северо-восточный 15-20, порывы 23-28 м/с.

    В городе Шымкенте утром и днем 12 апреля ожидается гроза. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

    12-13 апреля в Карагандинской области местами - туман. Ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Карагандинская область Туркестанская область Казгидромет Мангистауская область Шымкент Погода
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