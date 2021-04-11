Жителей пяти регионов Казахстана предупредили о шторме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В пяти регионах республики объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 12 апреля в Акмолинской области ночью и утром местами ожидается туман.

В Мангистауской области местами - пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, местами 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами ожидаются гроза, пыльная буря, возможен град. Ветер северо-восточный 15-20, порывы 23-28 м/с.

В городе Шымкенте утром и днем 12 апреля ожидается гроза. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

12-13 апреля в Карагандинской области местами - туман. Ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с.



