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    Жителей подтопленных дачных массивов Актобе разместили в четырех школах

    4 Апреля 2022, 21:43

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе продолжаются противопаводковые мероприятия. С начала паводка было подтоплено 113 дачных домов, пострадавших жителей разместили в школах и других учебных заведениях Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по ЧС.

    «С начала паводкоопасного периода было подтоплено 113 дачных домов, а за сутки с 3 по 4 апреля остаются подтопленными 57 дачных домов. Эвакуировано с начала паводкоопасного периода 259 человек, из них 114 детей, за прошедшие сутки эвакуировано 182 человека, из которых 97 детей», - сообщили в ДЧС.

    Жителей подтопленных дачных домов временно разместили в четырех эвакуационных пунктах в средних школах № 26,47,50 и в школе олимпийского резерва.

    По сообщению начальника ДЧС области Маргулана Аманбаева, более ста семей были размещены в школах, детей перевели на онлайн-обучение.

    «Подтоплено 113 дачных домов, в основном расположенных вблизи рек Жинишке и Песчанка. Больше всех пострадали жители дачных массивов АЗХС, АЗФ, -1,-2, ТЭЦ, -1,-2. Наши сотрудники постоянно находятся там, проведены работы по спасению дачников», - сказал он.

    Ежедневный контроль в зонах подтопления ведется совместно с председателями дачных участков при поддержке местной исполнительной власти. Пик спада воды ждут до конца недели.

    На сегодняшний день сохраняются два факта перелива автодорог, в том числе автодороги «Актобе-Атырау-Астрахань», «Актобе-Болгарка-Шубаркудук». Размыты пять дорог – автодорога «Карауылкелды–Оймауыт» в трех километрах от села Алтай батыр, «Акшатау-Уил» в 500 метрах от поселка Акшатау, «Утек-Кобда» в 2двух километрах от селаУтек, «Уил-Коптогай» в 11 километрах от села Коптогай, «Эмба-Булакты» в 10 километрах от поселка Булакты.

    Отсутсвуют проезды к семи населенным пунктам – в Байганинском районе поселкам Миялы и Оймауыт, в Кобдинском районе к поселку Утек, в Уилском районе к поселкам Акшатау и Коптогай, в Мугалжарском районе к поселкам Булакты и Кумсай.

    Всего с начала паводкового периода откачено более 216 тысяч кубометров воды, уложено 11 тысяч мешкотары.

    Напомним, железнодорожники помогли вывезти людей из затопленной трассы в Актюбинской области.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Происшествия Паводок Регионы Казахстана
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