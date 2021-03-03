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    Жителей Нур-Султана просят подготовиться к паводкам

    3 Марта 2021, 16:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичный департамент по чрезвычайным ситуациям обратился к жителям Нур-Султана с просьбой провести необходимые противопаводковые мероприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уважаемые представители обслуживающих компаний жилых комплексов (КСК) и административных зданий (бизнес-центры, ТРЦ), а также владельцы частных жилых домов! В связи с резким изменением погодных условий и таянием снега, а также в целях недопущения чрезвычайных ситуаций и травматизма департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана убедительно рекомендует провести своевременные противопаводковые мероприятия на принадлежащей вам территории, участка», - сказал на брифинге в акимате заместитель начальника ДЧС города Нур-Султана Есен Байыров.

    В частности, представителям жилых комплексов и административных зданий рекомендовано произвести очистку крыш и козырьков кровли подъездов от снега и наледи, а также произвести очистку пешеходной и тротуарной дороги придомовой и прилегающей территории.

    «Жителям частных жилых домов рекомендуем произвести очистку снега с территории дома с дальнейшим выносом на обочину проезжей части, для последующей механизированной уборки. Данные мероприятия позволят снизить возможность возникновения подтопления участков. Уважаемые граждане! Просим Вас соблюдать рекомендации и основные правила безопасности для недопущения возможных чрезвычайных ситуаций!» - заключил Е. Байыров.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Безопасность Паводок Общество МЧС
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