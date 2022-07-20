Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Жителей Нур-Султана призвали не посещать места массового скопления людей

    20 Июля 2022, 13:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач г. Нур-Султан Сархат Бейсенова призвала граждан без крайней надобности не посещать места массового скопления людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уважаемые гости и жители столицы! Призываю всех без крайней надобности не посещать места массового скопления людей. Сами видите, что вирус не отступает, заболеваемость вновь растет. Ограничьте круг лиц, с кем контактируете», - сказала Сархат Бейсенова в ходе онлайн-брифинга.

    Она сообщала, что при переходе в «желтую» зону будут приняты меры, направленные на локализацию источника инфекции.

    «Вакцинация и ревакцинация по-прежнему остаются единственной защитой от инфекции. Поэтому противостоять росту заболеваемости мы можем только пройдя вакцинацию и ревакцинацию. Дорогие сограждане, не рискуйте своим здоровьем, здоровьем своих близких! Вакцинируйтесь от коронавируса! А также, несмотря на нахождения столицы в «зеленой» зоне, по решению МВК рекомендуется ношение масок в закрытых учреждениях и в общественном транспорте. Берегите себя!», - добавила Сархат Бейсенова.

    Ранее сообщалось, что эпидемиологическая ситуация по КВИ в столице ухудшилась. За последние две недели в столице зарегистрировано 3 970 случаев коронавирусной инфекции.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Об ответственности за призывы к вооруженным конфликтам напомнили в прокуратуре Кызылординской области
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
    3 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    4 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    5 Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации