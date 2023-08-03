Жителей Наурызбайского района Алматы обеспечат питьевой водой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках исполнения поручений Главы государства жители Наурызбайского района Алматы получат доступ к бесперебойной подаче питьевой воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прошлом году в ходе своего рабочего визита в Алматы Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал об отсутствии системы центрального водоснабжения. Он отметил, что около 30 тысяч жителей города вынуждены использовать привозную воду.

«Поручаю акимату Алматы в течение трех лет обеспечить всех жителей города централизованным водоснабжением. В ближайшие два года необходимо запустить два крупных водозабора на реках Каргалы и Аксай. Помимо этого требуется строительство двух новых водоприемников в Наурызбайском и Алатауском районах, что позволит обеспечить водой 150 тысяч человек», - сказал тогда Глава государства.

Вопросы с ограниченным водоснабжением Наурызбайского района, который ранее входил в состав Алматинской области, имеют исторические корни. В те времена земли современного Наурызбайского района, в силу определенных условий, включая сложный горный рельеф, состояние почвы, значительную удаленность от инженерных сетей города и даже районных центров, выделялись населению под дачи, объединенные в садоводческие общества. Они использовались, как правило, для выращивания малых объемов сельхозпродукции. Поэтому возведенные в советские времена инженерная система и водозаборные сооружения рассчитаны на небольшой объем потребления. Дачникам для полива своих садов и огородов в летний сезон подаваемого количества воды хватало. Причем качество воды оставляло желать лучшего, до уровня питьевой воды ей было далеко.

Интенсивное массовое заселение этих территорий и строительство домов для постоянного проживания пришлись на 2000-2010-е годы. Резко возросшее число потребителей на дачных массивах вызвало со временем дефицит воды. Основные ее источники – горные речки. Но в жаркий летний период в связи с активным таянием ледников на горных реках часто возникают селевые потоки. Это приводит к повышению уровня так называемой мутности воды, делая ее не только не пригодной для питья, но и для действующих в районе фильтровальных станций, не справляющихся с огромным объемом песка, ила и прочего мусора.

Так, на протяжении многих лет в микрорайоне Акжар вода ежегодно пропадает с апреля по октябрь, а если и появляется, то, по жалобам местных жителей, мутная и грязная. Акжаровцы собирают воду в бочках, научились ее экономить, но ее все равно не хватает на бытовые нужды. Летом от дефицита воды больше всего страдают дети и пенсионеры, сетуют местные жители.

Ранее в ходе встречи с жителями района аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что для решения проблемы обеспечения водоснабжением населения микрорайона Акжар в летнее время на период строительства фильтровальной станции «Аксай» принято решение о строительстве магистрального водовода с насосными станциями для подачи воды из запасов алматинского месторождения подземных вод. Данные сооружения построены за рекордные 5 месяцев.

Генеральный директор ГКП «Алматы Су» Ильяс Казиев сообщил, что ежегодно в летний поливочный период из-за большого разбора воды для нужд разросшихся микрорайонов, малой пропускной способности и технического состояния существующих сетей водопровода, которые были построены без учета технических требований, а также повышения мутности исходной воды в реке Аксай возникают сбои с подачей водоснабжения. Дополнительная подача воды из подземных источников, по его словам, восполнит дефицит воды для микрорайона Акжар.

Руководитель управления энергетики и водоснабжения города Талгат Малыбаев проинформировал, что ввод в эксплуатацию водозаборного сооружения и станции водоподготовки «Каргалы»» увеличит подачу воды в микрорайонах Карагайлы, Каргалы, Курамыс и Таусамалы до 15 тысяч кубометров в сутки.

«Строительные работы планируем закончить в этом году. Ровно год назад город начал строительство водозаборного сооружения и фильтровальной станции на речке Аксай, с суммарной мощностью 22 тысяч кубометров в сутки. Запуск этих объектов городского водообеспечения в 2025 году снимет проблему дефицита питьевой воды еще в 5 жилмассивах Наурызбайского района – в микрорайонах Акжар, Тастыбулак, Таужолы, Таусамалы и Шугыла, но и в двух поселках Алматинской области: Жана-Турмыс и Кыргауылды. В целом, это около 100 тысяч человек», - сказал он.

Аким Наурызбайского района Назира Тогизбаева добавила, что акиматом города выполнен большой объем работы по развитию инженерной инфраструктуры района.

«В рамках завершения реализации проекта развития системы водоснабжения и канализации микрорайона Акжар предусмотрено построить 28,8 км сетей. Всего в Наурызбайском районе уже проложено 130 км водопроводных и 65 км канализационных сетей. До конца 2023 года будет завершено строительство новой фильтровальной станции на реке Каргалы», - сообщила она.

По ее словам, до 2025 года планируется закончить строительство аналогичной фильтровальной станции на реке Аксай. Все это позволит обеспечить стабильным водоснабжением 150 тысяч жителей Наурызбайского района.