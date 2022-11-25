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      Туркестанская область

    Жителей города Арыс впервые подключили к природному газу

    25 Ноября 2022, 14:41

    Более 78 тысяч жителей города Арыс в Туркестанской области получили доступ к природному газу. После нескольких лет ожидания бесперебойное газоснабжение обеспечило АО «КазТрансГаз Аймак», дочерняя компания АО «НК «QazaqGaz».

    Дом Молдир Палуановой в числе первых подключили к газоснабежнию.

    «Как раз в эти дни похолодало, и с приходом газа в дом пришло тепло. Хотя мы и горожане, живем в частном доме. Приходилось топить печку, таскать уголь, чистить золу. Теперь самой не верится, что вокруг печи все чисто, опрятно, уютно», - рассказывает жительница города Арыс.

    Для газификации города Арыс проложено около 43 километров подводящего газопровода от АГРС «Темірлан» и 107 км внутриквартальных газопроводов. После газификации города Арыс газ придет еще в 32 населенных пункта, расположенных неподалеку.

    По словам директора Туркестанского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Нуржана Тюмебаева, этот год филиал начал с подключения сразу 22 населенных пунктов области к газу. До конца года планируется подключение еще нескольких населенных пунктов.

    На сегодняшний день на юге Казахстана регистрируется самое большое потребление природного газа.

    Ранее Председатель Правления национальной компании Санжар Жаркешов упоминал, что согласно утвержденному Комплексному плану развития газовой отрасли, который был разработан по поручению Президента, цель QazaqGaz к 2030 году достичь 65%-ной газификации страны.
    Туркестанская область Регионы Газификация Туркестан
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