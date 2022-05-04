Жителей Германии призвали сделать запас продуктов на десять суток

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В условиях нынешнего кризиса частным домохозяйствам Германии имеет смысл запастись товарами первой необходимости на случай непредвиденных обстоятельств. Об этом в интервью немецкой газете Handelsblatt заявила федеральный министр внутренних дел Нэнси Фейзер, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Текущий кризис ясно дает нам понять, что мы нуждаемся в существенных улучшениях, когда речь идет о гражданской защите. Если электричество пропадет на долгое время либо повседневная жизнь будет ограничена другим образом, в любом случае будет разумно иметь дома экстренный запас продуктов», - заявила Н. Фейзер.

Глава МВД ФРГ обратила внимание местных жителей на перечень, в котором описан необходимый продуктовый набор на одного человека в чрезвычайной ситуации на десять дней.

Пример десятидневного базового запаса пищи для жителя Германии может выглядеть следующим образом:

- напитки в объеме 2 литров в день, всего 20 литров;

- крупы, зерновые продукты, хлеб, картофель, макаронные изделия, рис: 3,5 кг; - овощи, бобовые: 4 кг;

- фрукты, орехи: 2,5 кг;

- молоко, молочные продукты: 2,6 кг;

- рыба, мясо, яйца или цельный яичный порошок: 1,5 кг;

- жиры, масла: 0,375 кг.

Жители Германии также должны учитывать личные предпочтения, диетические требования и аллергию при планировании запаса продуктов. Отдельный перечень касается лекарств, среди которых обязательно должны быть болеутоляющие, противопростудные, дезинфицирующие, противодиарейные и другие медикаменты.

Ранее немецкий парламент подавляющим большинством голосов поддержал поставку тяжелых вооружений Украине. До этого министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт на встрече стран-партнеров Украины на военной базе Рамштайн распространила письменное заявление, согласно которому Германия поставит Украине порядка 50 зенитных самоходных установок «Гепард». Глава оборонного ведомства подтвердила и намерение правительства ФРГ финансировать другие поставки.

Тем не менее, мнение населения Германии в вопросе поставок Украине тяжелых вооружений разделилось. Согласно репрезентативному опросу, который провел в конце апреля социологический институт «Infratest dimap», 55 процентов респондентов поддерживают это решение, 37 процентов выступают против.