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    Жителей еще одного села Жанибекского района ЗКО обеспечили чистой питьевой водой

    6 Сентября 2020, 12:42

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Строительство водопровода в селе Тегизшил Жанибекского района Западно-Казахстанской области началось в прошлом году. Проект был реализован в рамках государственной программы «Развитие регионов-2020», стоимость его составила свыше 387 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках программы «Развитие регионов-2020» на строительство водовода в селе Тегизшил Жанибекского района Западно-Казахстанской области выделено из республиканского бюджета 387 миллионов тенге. В данный момент завершены строительные работы на площадке для регулирования давления воды, а также строительство насосной станции. Источником воды для села стала скважина, которая расположена в 7 километрах от села. Таким образом, в общей сложности протяженность водопровода, который проложили до села, составила 10 километров», – пояснил руководитель районного отдела строительства Манарбек Адиев.

    По его словам, внутри села водопроводные трубы проложили до каждого жилого дома и социального объекта. Также на улице установлены колодцы и построена водонапорная башня для усиления давления воды в трубах.

    Всего в Жанибекском районе 18 населенных пунктов, из них девять сельских округов на сегодняшний день на 100% обеспечены чистой питьевой водой. Конечно, жители села очень рады такому событию.

    «Уже на протяжении нескольких лет у нас остро стояла проблема с питьевой водой. Вода была привозная и не лучшего качества. Сегодня чистая питьевая вода есть в каждом доме нашего села. Это огромная радость, благодарим всех за проделанную работу ради здоровья сельчан», – поделилась радостью житель села Тегизшил Гульсим Искакова.

    Автор:

    Аида Галиева

    Западно-Казахстанская область ЖКХ Акимат Судебный процесс Регионы Казахстана
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