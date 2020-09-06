Жителей еще одного села Жанибекского района ЗКО обеспечили чистой питьевой водой

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Строительство водопровода в селе Тегизшил Жанибекского района Западно-Казахстанской области началось в прошлом году. Проект был реализован в рамках государственной программы «Развитие регионов-2020», стоимость его составила свыше 387 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках программы «Развитие регионов-2020» на строительство водовода в селе Тегизшил Жанибекского района Западно-Казахстанской области выделено из республиканского бюджета 387 миллионов тенге. В данный момент завершены строительные работы на площадке для регулирования давления воды, а также строительство насосной станции. Источником воды для села стала скважина, которая расположена в 7 километрах от села. Таким образом, в общей сложности протяженность водопровода, который проложили до села, составила 10 километров», – пояснил руководитель районного отдела строительства Манарбек Адиев.

По его словам, внутри села водопроводные трубы проложили до каждого жилого дома и социального объекта. Также на улице установлены колодцы и построена водонапорная башня для усиления давления воды в трубах.

Всего в Жанибекском районе 18 населенных пунктов, из них девять сельских округов на сегодняшний день на 100% обеспечены чистой питьевой водой. Конечно, жители села очень рады такому событию.

«Уже на протяжении нескольких лет у нас остро стояла проблема с питьевой водой. Вода была привозная и не лучшего качества. Сегодня чистая питьевая вода есть в каждом доме нашего села. Это огромная радость, благодарим всех за проделанную работу ради здоровья сельчан», – поделилась радостью житель села Тегизшил Гульсим Искакова.