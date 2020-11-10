Жителей Атырау предупредили о неблагоприятных метеоусловиях
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О метеорологических условиях загрязнения воздуха в городах Казахстана 10 ноября рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
10 ноября 2020 года в городе Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.
В Актау, Актобе, Алматы, Караганде, Костанае, Кокшетау, Кызылорде, Нур-Султане, Павлодаре, Петропавлоске, Семее, Таразе, Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте, метеоусловия, по прогнозам синоптиков, будут благоприятными.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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