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    11:06, 22 Август 2023 | GMT +6

    Жителей Астаны приглашают обсудить проект Генплана столицы

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений столицы совместно с НИПИ «Астанагенплан» приглашает астанчан для продолжения общественного обсуждения проекта Генерального плана Астаны до 2035 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    С выставочными материалами проектных решений Генерального плана можно ознакомиться с 21 по 22 августа 2023 года, по адресу: Астана, ул. А.Мамбетова, 22 (район «Сарыарка»).При этом презентация проекта генерального плана будет проводиться с 10.00 часов до 18.00 (с перерывом на обед).

    Для удобства горожан и более широкого охвата населения будут организованы общественные обсуждения по районам столицы.

    22 августа 2023 года:

    в 17. 00 часов - района «Сарыарка» по адресу ул. А. Мамбетова, 22.

    23 августа 2023 года:

    в 11.00 часов - район «Байконыр» по адресу: ул. М. Габдуллина, 7, школа-гимназия № 10;

    в 15.00 часов – район «Алматы» ул. А. Болекпаева, 20, школа-гимназия № 86.

    24 августа 2023 года:

    в 10.00 часов - район «Нура», ул. Кабанбай батыра, 33, этаж 3, зал заседаний акимата района;

    в 15.00 час - район «Есиль», ул. Кабанбай батыра, 33, этаж 3, зал заседаний акимата района.

    25 августа в 10.00 часов состоятся итоговые общественные обсуждения во Дворце «ЖАСТАР» по адресу: Астана, проспект Республики, 34.

    Предложения и замечания к Проекту можно отправить на электронную почту: [email protected].


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