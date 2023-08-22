Жителей Астаны приглашают обсудить проект Генплана столицы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений столицы совместно с НИПИ «Астанагенплан» приглашает астанчан для продолжения общественного обсуждения проекта Генерального плана Астаны до 2035 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

С выставочными материалами проектных решений Генерального плана можно ознакомиться с 21 по 22 августа 2023 года, по адресу: Астана, ул. А.Мамбетова, 22 (район «Сарыарка»).При этом презентация проекта генерального плана будет проводиться с 10.00 часов до 18.00 (с перерывом на обед).

Для удобства горожан и более широкого охвата населения будут организованы общественные обсуждения по районам столицы.

22 августа 2023 года:

в 17. 00 часов - района «Сарыарка» по адресу ул. А. Мамбетова, 22.

23 августа 2023 года:

в 11.00 часов - район «Байконыр» по адресу: ул. М. Габдуллина, 7, школа-гимназия № 10;

в 15.00 часов – район «Алматы» ул. А. Болекпаева, 20, школа-гимназия № 86.

24 августа 2023 года:

в 10.00 часов - район «Нура», ул. Кабанбай батыра, 33, этаж 3, зал заседаний акимата района;

в 15.00 час - район «Есиль», ул. Кабанбай батыра, 33, этаж 3, зал заседаний акимата района.

25 августа в 10.00 часов состоятся итоговые общественные обсуждения во Дворце «ЖАСТАР» по адресу: Астана, проспект Республики, 34.

Предложения и замечания к Проекту можно отправить на электронную почту: [email protected].