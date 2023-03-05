Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Жителей Алматы предупредили об опасности схода лавин

    5 Марта 2023, 14:28

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ДЧС Алматы на основании штормового предупреждения предупреждает жителей мегаполиса о лавинной опасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В период 5-7 марта в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин. В этой связи не рекомендуется выходить на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин, лучше воздержаться от походов в горы», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

    Также спасатели убедительно просят туристов, оказавшихся в горах, соблюдать все меры безопасности.

    «Если вам необходима помощь, звоните: 112, 109 или 8 727 372 15 60 - дежурно-диспетчерское отделение ГУ «РОСО МЧС РК», - отметили в департаменте по ЧС.

    Ранее сообщалось, что на территорию Алматинского государственного природного заповедника обрушились лавины высотой 1,5 метра и длиной до 15 метров.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Безопасность
    Новости по теме
    Новости по теме
    Костанайские сельчане инициируют создание новых пожарных постов
    Ограничить посещение лесов намерены в ВКО
    Около 850 камер видеонаблюдения установят в одном из районов Атырауской области
    Противопожарные формирования и посты повторно проверят в Акмолинской области
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам