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Жителей Алматы предупредили об опасности схода лавин

Автор:  
Еламан Турысбеков
5 Марта 2023, 14:28
Жителей Алматы предупредили об опасности схода лавин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ДЧС Алматы на основании штормового предупреждения предупреждает жителей мегаполиса о лавинной опасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период 5-7 марта в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин. В этой связи не рекомендуется выходить на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин, лучше воздержаться от походов в горы», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Также спасатели убедительно просят туристов, оказавшихся в горах, соблюдать все меры безопасности.

«Если вам необходима помощь, звоните: 112, 109 или 8 727 372 15 60 - дежурно-диспетчерское отделение ГУ «РОСО МЧС РК», - отметили в департаменте по ЧС.

Ранее сообщалось, что на территорию Алматинского государственного природного заповедника обрушились лавины высотой 1,5 метра и длиной до 15 метров.


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