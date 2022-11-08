Жителей Алматы предупредили о возможном гололеде

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По прогнозу РГП «Казгидромет», 8 ноября в течение дня в Алматы ожидается сильный дождь с переходом в мокрый снег. Ночью температура воздуха снизится до минус 1-3 градусов, ожидается гололедица, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения безопасности на дорогах рекомендуем автолюбителям своевременно заменить летние шины на зимние. В связи с возможным гололедом и образованием накатов на проезжей части водителям желательно снизить скорость движения, увеличить дистанцию между автомобилями, соблюдать боковой интервал и избегать резких маневров и торможений», - обратились к автолюбителям в управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы.

Ранее сообщалось, что 8 ноября в Алматы ожидается сильный дождь и резкое понижение температуры. В ДЧС города призвали автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.