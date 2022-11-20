Жителей Алматы предупредили о тумане и опасности схода снежных лавин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 21 ноября в Алматы ожидается туман, а в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент по ЧС Алматы на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» информирует, что 21 ноября в городе ожидается туман.

В условиях тумана автомобилистам нужно быть предельно аккуратными. При возможности лучше отложить поездку и дождаться улучшения погоды. Если же такой возможности нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды является значительное снижение скорости», - сообщил в пресс-службе ДЧС.

Кроме того, 20-21 ноября в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин. Спасатели рекомендуют жителям не выходить на заснеженные склоны гор, чтобы не спровоцировать лавину.

«Убедительно рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы. Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!», - призвали в департаменте.

По данным ДЧС, в случае объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков в виде снега, дождя, а также сильного ветра, прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды.

«Если вы уже в горах, нужно быть внимательным и следить за изменением погодных условий. Если вы заметили на склонах гор подвижки снега, окатыши из снега, то в горы лучше не идти - это говорит о том, что снег находится в неустойчивом состоянии, возможен сход лавин. Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут. В рюкзаках должны быть: тёплые вещи, походная аптечка для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации, лишним не будет и наличие навигаторов GPS. Ни в коем случае не ходите в горы в одиночку. Крайне важно максимально подробно информировать родных и близких о вашем горном маршруте и возможном местонахождении», - добавили в ДЧС города.



