Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Жителей Алматы предупредили о тумане и опасности схода снежных лавин

    20 Ноября 2022, 21:57

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 21 ноября в Алматы ожидается туман, а в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Департамент по ЧС Алматы на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» информирует, что 21 ноября в городе ожидается туман.

    В условиях тумана автомобилистам нужно быть предельно аккуратными. При возможности лучше отложить поездку и дождаться улучшения погоды. Если же такой возможности нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды является значительное снижение скорости», - сообщил в пресс-службе ДЧС.

    Кроме того, 20-21 ноября в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин. Спасатели рекомендуют жителям не выходить на заснеженные склоны гор, чтобы не спровоцировать лавину.

    «Убедительно рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы. Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!», - призвали в департаменте.

    По данным ДЧС, в случае объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков в виде снега, дождя, а также сильного ветра, прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды.

    «Если вы уже в горах, нужно быть внимательным и следить за изменением погодных условий. Если вы заметили на склонах гор подвижки снега, окатыши из снега, то в горы лучше не идти - это говорит о том, что снег находится в неустойчивом состоянии, возможен сход лавин. Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут. В рюкзаках должны быть: тёплые вещи, походная аптечка для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации, лишним не будет и наличие навигаторов GPS. Ни в коем случае не ходите в горы в одиночку. Крайне важно максимально подробно информировать родных и близких о вашем горном маршруте и возможном местонахождении», - добавили в ДЧС города.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Казгидромет Погода МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Избирательный процесс в Алматы выстроен системно - наблюдатели миссии СНГ
    Свыше трех тысяч национальных и 43 международных наблюдателей работают в Алматы
    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Жезказгане
    Дождь и снег ожидаются 20 ноября в Казахстане
    Популярное
    1 Новый Дворец школьников и спортивные центры строят в Астане
    2 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
    3 Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах
    4 Выборы Президента Казахстана начались на 642 участках в Карагандинской области
    5 Глава ТИК Алматы объяснила низкую явку алматинцев на выборах
    Новости партнеров