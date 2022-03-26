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    Жителей Алматинской области предупредили о подъеме уровня воды в реках

    26 Марта 2022, 18:30

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – 27-29 марта в предгорных районах Алматинской области ожидается формирование склонового стока и подъем уровня воды на реках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ДЧС региона сообщили, что это связано с прогнозом сильных смешанных осадков в предгорных районах.

    Также в Алматинской области 29 марта ожидается юго-западный ветер в районе Алакольских озер, порывы достигают 23-28 м/с.

    ДЧС Алматинской области призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности.

    Ранее синоптики рассказали об обстановке на реках Казахстана на период с 26 марта по 1 апреля, в связи с прогнозом сильных осадков и снеготаяния.

    Стоит отметить, что в горах Алматы 27 марта ожидаются сильные осадки, туман, гололед.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Казгидромет Общество Погода ДЧС Вода
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