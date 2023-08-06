Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Жителей Актобе, Алматы и Атырау предупредили о неблагоприятных метеоусловиях

    6 Августа 2023, 05:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, 6 августа неблагоприятные метеорологические условия будут в Актобе, Алматы, ночью в Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 6 августа в большинстве городов Казахстана ожидаются дожди с грозами.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Напомним, в трех мегаполисах и 16 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Актюбинская область Атырауская область Экология Казгидромет Регионы Казахстана Погода Природа Актобе Атырау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия будут в четырех городах РК
    Сильная жара ожидается на западе Казахстана 20 августа
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 12 регионах Казахстана
    Менять аэродромные плиты начали в аэропорту Актобе
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    3 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области