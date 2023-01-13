Жителей 6 регионов Казахстана предупредили о шторме

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптики в регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», на севере, востоке Акмолинской областиожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

14-15 января на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. Ночью 14-15 января на севере области, в горных, предгорных районах сохраняется сильный мороз до 34 градусов.

14 января в Мангистауской областиожидается ветер юго-восточный, на западе, юге, в центре области 15-20, на западе области - порывы 25 м/с

На севере, западе, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на севере, западе, востоке области - порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

14-16 января на юге Туркестанской области ожидается туман. В горных районах - низовая метель. 14 января ночью в горных и предгорных районах области сохраняется сильный мороз до 25 градусов.



