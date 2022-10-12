Жителей 18 аварийных домов в столице переселят до конца 2022 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице продолжается реализация проекта реновации жилищного фонда, предусматривающий снос аварийного и ветхого жилья. Только за последние четыре года жителей 38 таких домов переселили в новое благоустроенное жилье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

О ходе реализации проекта на онлайн-брифинге рассказал руководитель отдела сноса управления жилья и жилищной инспекции города Толеген Ахметов.

«Первый этап проходил с 2013 по 2017 годы, в ходе которого было снесено 228 аварийных домов, более 3 тыс. 400 семей получили новое благоустроенное жилье. В рамках реализации второго этапа, рассчитанного на период с 2018 по 2022 годы, запланировано переселение жителей 56 аварийных домов в количестве 1082 квартир», - сообщил спикер.

Так, в 2018 году осуществлено переселение жителей 86 квартир, в 2019 году – 197 квартир, в 2020 году – 209 квартир, в 2021 году – 257 квартир.

Жители аварийных домов переселены в МЖК по проспекту Абылайхана и улице Карасай батыра. В настоящее время проводятся работы по их физическому сносу. Всего за 2018-2021 годы переселены жители 38 домов на 749 квартир.

На 2022 год запланировано переселение 18 аварийных домов на 333 квартиры.

«Совместно с аппаратами акимов районов города сформирован план сноса – третий этап – на 2023-2027 годы. Включено 59 домов на 903 квартиры», - проинформировал Толеген Ахметов.

По поручению Главы государства для улучшения жилищных условий также проводится работы по ремонту ЖК, замене лифтов, строительству льготного социального жилья, завершению строительства долгостроев.





Фото: пресс-служба акимата г. Астана



