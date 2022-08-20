Жителей 18 аварийных домов переселят в текущем году в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 300 семей из аварийных домов переселят в 2022 году. Об этом сообщил на своей странице в Instagram аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».

«Из аварийного ветхого жилья в текущем году переселим жителей 18 опасных домов. В них проживают более 300 семей. Основные проблемы подобных многоквартирных и частных домов связаны с электропроводкой, канализацией, водой, крышей, фундаментом, даже есть такие жилые дома, где внутри квартир установлены печки, а туалеты находятся на улице», - написал аким столицы.

Он провел встречу с жителями ряда аварийных домов.

«К примеру, обсудили вопросы переезда с горожанами, которые проживают в районе Сарыарка (пер. Рауан 15, 16, 17). Их дом внесли в список аварийного ветхого жилья: на данный момент ведется строительство нового для них ЖК, планируем его завершить к концу текущего года. Сразу поле завершения строительства ЖК, переселим жильцов, проживающих по пер. Рауан 15, 16, 17 и др. Жителей из опасных домов переселяем по программе Елорда Даму. За последние 3 года из аварийных домов переселили почти 700 семей. С момента старта программы переселено порядка 4 тыс. 200 семей. Тем не менее, в городе насчитывается еще более 200 аварийных домов. По ним будем вести работы планомерно», - сообщил Алтай Кульгинов.

Кроме того, по поручению Главы государства для улучшения жилищных условий также проводится работа по ремонту ЖК, замене лифтов, строительству льготного социального жилья, завершению строительства долгостроев.

Фото : gov.kz