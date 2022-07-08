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      Акмолинская область

    Жителей 10 регионов РК предупредили о шторме

    8 Июля 2022, 17:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    9 июля ночью на севере, северо-западе, в центре, днем на большей части Абайской области ожидается гроза. Днем на севере, северо-западе, западе - град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на севере, западе, в центре области 15-20, днем - порывы 23 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на северо-западе, востоке области - туман. Ветер северо-восточный на востоке области 15-20 м/с.

    Днем на севере, востоке Актюбинской области - гроза.

    На большей части Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на севере, северо-западе, востоке области - град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на северо-западе, востоке, юге области 15-20, днем - порывы 23 м/с.

    На большей части Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере и в центре области туман. Ветер северо-восточный на востоке и юге области 15-20, порывы 25 м/с.

    Днем на юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на востоке области - туман. Ветер северо-восточный, днем на юге области 15 м/с.

    На большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В южной половине Павлодарской области ожидаются гроза, град, ночью на юго-востоке области - туман. Ветер северо-восточный, при грозе - порывы 15-20 м/с.

    9-11 июля на горных перевалах Туркестанской области ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с. На севере, в пустынных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На севере и востоке Улытауской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере и востоке области - туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный при грозе - порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Актюбинская область Восточно-Казахстанская область Карагандинская область Костанайская область Кызылординская область Павлодарская область Туркестанская область Казгидромет Погода Абайская область Улытауская область
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