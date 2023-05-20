Житель ВКО заразился клещевым вирусным энцефалитом

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области зарегистрирован случай клещевого вирусного энцефалита, передает МИА «Казинформ».

«В настоящее время в регионе зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай вирусного энцефалита: пациент в настоящее время находится на стационарном лечении в Усть-Каменогорске», - сообщил департамент санитарно-эпидемиологического контроля ВКО на своей странице в Instagram.

По состоянию на 16 мая по поводу укусов клещей на эндемичных территориях области в медорганизации области обратились 1057 человек. Из них 327 человек - дети до 14 лет.

В настоящее время медицинские организации в эндемичных районах располагают достаточным запасом препарата для оказания профилактической помощи людям. С профилактической целью иммуноглобулин против клещевого энцефалита получили 1016 укушенных. Остальным не поставили прививки по причине позднего обращения, по медпоказаниям, в связи с личным отказом и так далее.

В ДСЭК ВКО назвали природные очаги клещевого энцефалита в Восточно-Казахстанской области - это территории Глубоковского, Алтай, Зайсанского, Катон-Карагайского, Уланского, Шемонаихинского, Самарский район и окрестности городов Риддер, Усть-Каменогорск.

В ведомстве напоминают, что самым эффективным и гарантированным способом защиты от энцефалита являются: использование защитной одежды, ограничивающей попадание клеща под одежду, использование репеллентов от клещей и самоосмотр.



