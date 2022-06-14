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    Житель ВКО задолжал 1,6 млн тенге за нарушения правил дорожного движения

    14 Июня 2022, 21:39

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 1,6 млн тенге за нарушения правил дорожного движения задолжал житель Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С 13 июня на территории Восточно-Казахстанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер». Мероприятие проводится в целях обеспечения принципа неотвратимости наказания за совершенное правонарушение, а также своевременного исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях.

    «За первый день проведения мероприятия установлен 26-летний житель города Усть-Каменогорска, который регулярно нарушал правила дорожного движения. Водитель накопил 79 административных штрафов на общую сумму 1,6 млн тенге. Автомобиль нарушителя водворен на специализированную стоянку до полного погашения задолженности», – сообщил первый заместитель начальника ДП ВКО Елдос Закимов.

    За один день проведения ОПМ стражи порядка провели поквартирные и подворовые обходы, где уведомили более 2 тыс. граждан, имеющих задолженности по наложенным административным штрафам в общей сумме 17 млн тенге. Оперативно профилактическое мероприятие «Борышкер» продлится до 15 июня.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Транспорт МВД РК Усть-Каменогорск
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