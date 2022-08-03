Житель ВКО украл 3,5 млн из сейфа пенсионера

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Житель Восточного Казахстана украл 3,5 млн из сейфа пенсионера. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рolisia.kz.

В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что в отдел полиции Глубоковского района обратился 72-летний житель села Предгорное. Мужчина попросил привлечь к уголовной ответственности знакомого, который находясь у него дома в гостях, взломал кодовый замок сейфа и похитил оттуда 3,5 млн тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 34-летний местный житель, который во время допроса дал признательные показания. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде. По факту начато досудебное расследование по ст. 188 ч. 3 УК РК- «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2-х до 7-ми лет.

