Житель ВКО из мести стрелял из ружья по окнам соседа

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ВКО задержали мужчину, стрелявшего в окно соседа. В отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции района Алтай обратился житель города, который сообщил, что вечером неизвестный выстрелил в окно его квартиры, тем самым причинив ущерб в размере 50 тысяч тенге. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий они задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний молодой человек, проживающий в соседнем подъезде. В ходе обыска в доме задержанного полицейские изъяли два патрона 12-го калибра, одноствольное охотничье ружье ИЖ-18 ЕМ-М и три гильзы 12-го калибра, 8 патронов того же калибра», - сообщили в полиции.

Как оказалось, в тот вечер мужчина поругался с соседкой, что живет этажом выше потерпевшего. Подозреваемый вышел во двор. В доме напротив он приметил окна своей обидчицы. Одержимый обидой, молодой человек навел ружье на цель, однако промахнулся – пуля угодила в окно другого соседа.

Как выяснилось позже, окна обидчицы выходят на другую сторону двора.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье «Хулиганство». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения либо ограничения свободы на срок от 3 до 7 лет», - отметили в полиции.