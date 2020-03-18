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    Житель Великобритании выиграл джекпот в размере £57 миллионов

    18 Марта 2020, 13:00

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Cчастливый обладатель билета EuroMillions Lucky Star выиграл 17 марта джекпот в размере 57 миллионов фунтов стерлингов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Sun.

    Представители Британской национальной лотереи подтвердили, что у победителя совпали все семь цифр.

    Розыгрыш лотереи проводится каждый вторник и четверг в 20:30.

    По данным Национальной лотереи, размер джекпота пятничного розыгрыша составит примерно 15 миллионов фунтов стерлингов.

    По словам Энди Картера, представителя Национальной лотереи, владельцам билетов следует проверить их на предмет возможного выигрыша.

    В октябре прошлого года житель Великобритании сорвал рекордный по величине джекпот лотереи EuroMillions – £170 миллионов фунтов стерлингов.

    Автор:

    Арайлым Темиргалиева

    Великобритания
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