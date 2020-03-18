Житель Великобритании выиграл джекпот в размере £57 миллионов

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Cчастливый обладатель билета EuroMillions Lucky Star выиграл 17 марта джекпот в размере 57 миллионов фунтов стерлингов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Sun.

Представители Британской национальной лотереи подтвердили, что у победителя совпали все семь цифр.

Розыгрыш лотереи проводится каждый вторник и четверг в 20:30.

По данным Национальной лотереи, размер джекпота пятничного розыгрыша составит примерно 15 миллионов фунтов стерлингов.

По словам Энди Картера, представителя Национальной лотереи, владельцам билетов следует проверить их на предмет возможного выигрыша.

В октябре прошлого года житель Великобритании сорвал рекордный по величине джекпот лотереи EuroMillions – £170 миллионов фунтов стерлингов.