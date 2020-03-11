Житель Усть-Каменогорска поджег автомобиль стоимостью 22 миллиона тенге
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Следствием установлено, что в феврале текущего года неизвестный мужчина поджег автомашину марки Лексус-570, припаркованную в районе Стрелки. Ущерб был оценен в 22 млн. тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По факту умышленного уничтожения автомобиля начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения по статье 202 ч. 3 УК РК.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками полиции изучены видеозаписи с камер видеонаблюдения. В результате установлено, что ориентировочно в 2 часа ночи, неизвестный мужчина подойдя к автомобилю, облил переднее левое колесо неустановленной жидкостью, поджег и скрылся с места происшествия», - пояснили в пресс-службе ДП ВКО.
В настоящее время подозреваемый установлен и задержан. Им оказался 27-летний безработный, проживающий в областном центре. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Устанавливаются мотивы преступления.
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