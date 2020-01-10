Житель Усть-Каменогорска натравил собаку на полицейского

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Житель Усть-Каменогорска во время семейной ссоры натравил своего питбультерьера на полицейского, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

В полиции рассказали, что в одном из дворов областного центра произошла ссора между супругами. В ходе нее мужчина нанес удар кулаком по лицу своей супруги. Опасаясь за свою жизнь, женщина позвонила на канал «102».

«По указанному адресу прибыли два участковых инспектора. Они пытались разнять супругов и в это время мужчина натравил своего пса на полицейского», - пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

Пульбультерьер вцепился в ногу полицейского, а после в предплечье. В это время сам владелец собаки пытался сбежать, но был задержан. Утихомирить пса помогла пострадавшая, которая оттащила собаку от участкового.

В результате суд признал жителя Усть-Каменогорска виновным и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Кроме того, владелец собаки должен будет выплатить моральный вред пострадавшему полицейскому в размере 150 тысяч тенге.



