Житель Уральска пытался продать свою почку

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 33-летний житель Уральска пытался продать свою почку. Он заключил сделку о проведении операции в Республике Кения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

30 июля сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП ЗКО совместно с УБОП ДП на транспорте при координации департамента по борьбе с организованной преступностью МВД была пресечена попытка продажи человеческих органов. Установлено, что гражданин А. 1990 года рождения в связи с тяжелым материальным положением планировал продать свою почку. Данный гражданин женат, работает вахтовым методом. В мае он разместил объявление на международном интернет сайте о продаже своей почки для трансплантации за денежное вознаграждение. Далее через Telegram-канал с ним на связь вышли сотрудники сайта, где обсудили предмет сделки (20 тысяч долларов США) и дальнейшее оформление документов для проведения операции в Республике Кения.

В течение двух месяцев гражданин А. сдавал анализы в медицинских центрах Уральска. Результаты анализов он перенаправил сотрудникам сайта через Telegram-канал, которые в свою очередь отправили ему 250 долларов США на его банковский счет для покупки авиабилетов и электронную визу в Республику Кения.30 июля сотрудниками полиции пресечена попытка вылета гражданина А. из международного аэропорта города Алматы за рубеж.Для проведения дальнейших следственных действий гражданин был доставлен в Уральск, где ему была избрана мера пресечения – подписка о невыезде. По данному факту в соответствии с ч. 1 ст. 116 УК РК «Принудительное изъятие или незаконное изъятие органов и тканей человека» проводится досудебное расследование.Стоит отметить, что продажа органов в Казахстане запрещена и единственный способ получить разрешение для пересадки — безвозмездное пожертвование живым родственником или пересадка органа умершего человека с согласия его родственников.