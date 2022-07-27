Житель Туркестанской области заявил о вымогательстве своего начальника в полицию

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления криминальной полиции департамента полиции совместно с ДКНБ по подозрению в совершении мошенничества задержали жителя Сарыашского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

В управление криминальной полиции поступило заявление от жителя Келесского района в отношении своего руководителя. Начальник отдела одного из учреждений, пользуясь служебным положением, потребовал у него крупную сумму, чтобы он мог остаться на работе. Этот факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 ч. 2 «Мошенничество».

С целью раскрытия преступления в департаменте полиции создали специальную группу из числа сотрудников криминальной полиции, СОБра и ДКНБ. Оперативники задержали подозреваемого на одной из улиц п. Абай Келесского района при получении миллиона тенге от потерпевшего. При обыске полицейские изъяли у задержанного денежные средства в качестве вещественных доказательств.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.