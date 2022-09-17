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    Житель Туркестанской области выращивал коноплю

    17 Сентября 2022, 20:42

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В отдел полиции Казыгуртского района Туркестанской области поступило сообщение о том, что один из местных жителей занимается выращиванием наркосодержащих растений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

    Получив сообщение, стражи порядка приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. На основе собранной информации полицейские установили личность подозреваемого в незаконном культивировании наркотиков, местного жителя. При обыске в доме подозреваемого оперативники изъяли 9 кустов наркосодержащего растения.

    Житель района полностью признался в содеянном. Изъятые в качестве вещественных доказательств наркокусты направили на экспертизу. Согласно заключению, наркосодержащим растением оказалась конопля.

    Проводится досудебное расследование. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к выращиванию растений, содержащих наркотические вещества».

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Туркестанская область Борьба с наркотиками
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