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    Житель Талдыкоргана «заминировал» здание департамента полиции

    16 Августа 2022 21:47

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Около 18:30 часов поступил анонимный звонок о том, что одно из административных зданий областного департамента полиции в Талдыкоргане якобы заминировано. Личный состав из здания эвакуировали. Об этом МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    На место происшествия вызвали саперов, кинологов и других специалистов. Они осмотрели все помещения. Информация не подтвердилась.

    Звонивший аноним установлен. Им оказался местный житель, 1978 года рождения, находившийся в алкогольном опьянении. Мужчина задержан и доставлен в городскую полицию. По факту начато расследование.


    Фото: t.me/POLICE_of_KZ
    #Алматинская область #МВД РК
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