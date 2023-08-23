Житель Талдыкоргана подозревается в ножевом нападении на пенсионера

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 28-летнего талдыкорганца подозревают в ножевом нападении на пенсионера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские Талдыкоргана поместили под стражу 28-летнего местного жителя, подозреваемого в нанесении ножевых ранений пенсионеру.

21 августа в многопрофильную городскую больницу с ножевыми ранениями поступил 64-летний мужчина. Выяснилось, что раненого госпитализировали из частного сектора. Потерпевший находился в алкогольном опьянении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативникам городской полиции удалось установить и задержать подозреваемого в поножовщине.

«Им оказался 28-летний мужчина, у которого произошла обычная словесная перепалка с прохожим, переросшая в драку и поножовщину. То есть друг с другом они не знакомы, один из них сделал лишь замечание другому. Подозреваемый задержан и помещен под стражу. Расследование по факту проводится согласно ст.293 УК РК «Хулиганство». Нож изъят и приобщен к материалам уголовного дела, – сообщили в УП Талдыкоргана.