Житель столицы готовил акт терроризма

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О вступлении в законную силу приговора Сарыаркинского районного суда города Астаны в отношении жителя столицы «Ш» сообщила пресс-служба КНБ РК, передает МИА «Казинформ».

Судом доказана его вина в приготовлении к акту терроризма, вербовке и подготовке лиц в целях организации террористической деятельности, а также пропаганде терроризма, насильственного захвата и удержания власти, изменения конституционного строя Республики Казахстан.

Ему назначено 15 лет лишения свободы.

Апелляционной коллегией по уголовным делам суда города Астаны приговор оставлен без изменения.



